توقيع إتفاقية تعاون إعلامي بين تلفزيون عدن وتلفزيون شنغهاي الصيني

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يزيد بن سلمان - شبوة -

الرياض - سبأ

جرى بالعاصمة السعودية الرياض التوقيع على إتفاقية تعاون إعلامي بين تلفزيون عدن وتلفزيون شنغهاي الصيني

وخلال حفل التوقيع الذي أقيم برعاية سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية تشانغ هوا وحضور مدير المكتب الإعلامي للحكومة الشعبية لبلدية شنغهاي تشن بي تشيون وعدد من المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام السعودية وبمشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية وشركات الإنتاج ومراكز الأفلام الوثائقية السعودية والعربية أكد رئيس قطاع التلفزيون قناة عدن الفضائية الأستاذ فارس عبدالعزيز صلاح أهمية الإتفاقية التي تم التوقيع عليها بين تلفزيون عدن وتلفزيون شنغهاي والتي تؤسس لتعاون كبير بين المؤسستين الإعلاميتين على مستوى الإنتاج والترويج للأفلام الوثائقية والوسائط السمعية والبصرية معبرا عن إعتزازه بأن تكون قناة عدن التي إحتفلت بالأمس بمرور 60 عاما على تأسيسها في 11 سبتمبر 1964، هي الوحيدة التي تم إختيارها من بين مئات المؤسسات والقنوات الإعلامية العربية لتوقيع هذه الإتفاقية المهمة والتي سيعمل من خلالها تلفزيون عدن على الترويج والتسويق للأفلام الوثائقية الصينية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وسيسعى لتقديم الثقافة الصينية العريقة للجمهور العربي بأساليب علمية مبتكرة ومؤثرة ، مشيرا إلى أن هذا التعاون الإعلامي يأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات اليمنية الصينية مزيدا من التطور ويفتح آفاقاً واسعة لمسيرة التعاون الثنائي وتحقيق المنافع المتبادلة في مختلف المجالات،

من جانبه أشار مدير التسويق والإعلان في تلفزيون عدن عزالدين عبدالحق خلال الجلسة الحوارية التي أعقبت التوقيع إلى دور إدارة التسويق في العمل على الترويج للأفلام الوثائقية الصينية عبر مختلف المنصات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي معربا عن ثقته بنجاح هذا التعاون الإعلامي مع مركز الأفلام الوثائقية في تلفزيون شنغهاي،

وقع الإتفاقية عن تلفزيون عدن مدير عام الأخبار فارس محمد سعيد ومن تلفزيون شنغهاي وانغ لي جيون مدير مركز الأفلام الوثائقية التابع لمحطة شنغهاي للإذاعة والتلفزيون.