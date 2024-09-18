تكنولوجيا: هاتف Realme GT 6 يحصل على ميزة Magic Compose AI بالشراكة مع جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دخلت Realme في شراكة مع جوجل لتقديم ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لهواتفها. سيتم تحديث Realme GT 6 قريبًا بست وظائف للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Magic Compose الجديد، بالإضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي التي رأيناها في هواتف Realme الأخرى.

يمكن الوصول إلى Magic Compose في تطبيق الرسائل، وهو يسمح لك بالرد على النصوص دون الكتابة على الإطلاق، حيث ستوفر الميزة تلقائيًا الردود المحتملة. وإذا قررت كتابة شيء ما بنفسك، فيمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في إعادة كتابته بأسلوب معين.

في البداية، سيكون Magic Compose متاحًا باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية والكورية.

سينضم Magic Compose إلى خمس ميزات AI في Realme GT 6. وتشمل هذه الميزات AI Ultra Clarity التي رأيناها مع Realme 13 Pro +.

يستخدم هذا الذكاء الاصطناعي لزيادة وضوح الصور الباهتة. وهناك أيضًا وضع ليلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. كما يمكن لـ AI Eraser 2.0 إزالة الأشخاص والأشياء غير المرغوب فيها من الصورة.

يعتبر AI Smart Summary مساعد ذكي يمكنه تلخيص النص. ويحاول AI Smart Loop تخمين ما ستفعله بعد ذلك بناءً على ما هو موجود على شاشتك وسيقدم لك التطبيقات والإجراءات ذات الصلة للوصول الفوري.

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