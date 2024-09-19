شكرا لبحثكم عن خبر نائب رئيس هيئة الأركان العامة يكرم قائد اللواء 83 مدفعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كرم نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد البصر سالم، قائد اللواء 83 مدفعية، العميد الركن عادل صالح الشيبة، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في تعزيز قدرات اللواء والقيام بواجباته العسكرية بكل كفاءة وإخلاص.

جاء التكريم بحضور اللواء الركن ناجي عباس ناجي، نائب رئيس هيئة العمليات، والعميد الركن فضل طهشة، قائد اللواء 201، الذين أشادوا بدور العميد الركن عادل الشيبة في قيادة اللواء 83 مدفعية وتعزيز جاهزيته القتالية للدفاع عن الوطن.

وأكد اللواء الركن أحمد البصر سالم أن هذا التكريم يأتي في إطار تقدير القيادة العسكرية للأداء المتميز والجهود المبذولة من قبل قادة الوحدات العسكرية التي تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

بدوره أعرب العميد الركن عادل صالح الشيبة، عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة، مؤكداً مواصلة العمل والعطاء لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.