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إليكم.. اخر أسعار صرف الريال السعودي والدولار

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يزيد بن سلمان - شبوة - دولار امريكي= 1911 : 1905

ريال سعودي= 498.5 : 498

 

 

حضرموت:

 

دولار امريكي= 1911 : 1905

ريال سعودي= 498.5 : 498

 

 

صنعاء:

دولار امريكي= 522 : 524

ريال سعودي= 138.5 : 139

يورو= 642.06 : 646

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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