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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيديو صادم..سعودي يسمع صوت مخيف ومرعب في كيس قمامة وعندما فتحه كاد قلبه يتوقف من هول الصدمة ( شاهد الفيديو ولن تصدق ما وجد بداخل كيس القمامة )

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