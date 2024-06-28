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الامارات | 5 نجوم من العيار الثقيل غادروا يورو 2024 مبكراً

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع انتهاء دور المجموعات ببطولة "يورو 2024" في ألمانيا واكتمال عقد المتأهلين لدور الـ16، غادر نجوم كبار دون تحقيق إنجاز، في مقدمتهم لوكا مودريتش وروبرت ليفاندوفسكي.

1- لوكا مودريتش:

الإقصاء الأكثر صدمة، عقب تعادلين مؤلمين ضد ألبانيا وإيطاليا وقبلهما خسارة مدوية بـ3 أهداف أمام إسبانيا، ودعت كرواتيا البطولة مبكراً، كان قائد الفريق بعيداً عن أفضل مستوياته خلال البطولة.

2- روبرت ليفاندوفسكي:

عودة لم تكتمل، انتظرت بولندا أن يكون مهاجم هو منقذها، لكن الإصابة غيبته عن أول مباراة أمام هولندا، التي انتهت بفوز "الطواحين" 2-1.

3- دوشان فلاهوفيتش:

في مشاركة مخيبة لصربيا، غادر مهاجم يوفنتوس البطولة من دون تسجيل أي هدف في مجموعة وصفت بالمملة، ضمت إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا، وحُسمت مراكزها بفارق البطاقات الصفراء.

4- يوسكو غفارديول:

إذا كان الجيل القديم مثل مودريتش، بيريسيتش، بروزوفيتش وكوفاسيتش يودعون كرواتيا، فذلك لأن الجيل الذي يجب أن يقوده مدافع مانشستر سيتي لا يزال في بداية الطريق.

5- دومينيك سوبوسلاي:

خسرت المجر أول مباراتين لها في "يورو 2024"، وكان على الفريق بقيادة لاعب أن يحزم حقائبه من دور المجموعات رغم فوزه في المباراة الأخيرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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