الامارات | 5 نجوم من العيار الثقيل غادروا يورو 2024 مبكراً

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم من العيار الثقيل غادروا يورو 2024 مبكراً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع انتهاء دور المجموعات ببطولة "يورو 2024" في ألمانيا واكتمال عقد المتأهلين لدور الـ16، غادر نجوم كبار دون تحقيق إنجاز، في مقدمتهم لوكا مودريتش وروبرت ليفاندوفسكي.
1- لوكا مودريتش:
الإقصاء الأكثر صدمة، عقب تعادلين مؤلمين ضد ألبانيا وإيطاليا وقبلهما خسارة مدوية بـ3 أهداف أمام إسبانيا، ودعت كرواتيا البطولة مبكراً، كان قائد الفريق بعيداً عن أفضل مستوياته خلال البطولة.
2- روبرت ليفاندوفسكي:
عودة لم تكتمل، انتظرت بولندا أن يكون مهاجم برشلونة هو منقذها، لكن الإصابة غيبته عن أول مباراة أمام هولندا، التي انتهت بفوز "الطواحين" 2-1.
3- دوشان فلاهوفيتش:
في مشاركة مخيبة لصربيا، غادر مهاجم يوفنتوس البطولة من دون تسجيل أي هدف في مجموعة وصفت بالمملة، ضمت إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا، وحُسمت مراكزها بفارق البطاقات الصفراء.
4- يوسكو غفارديول:
إذا كان الجيل القديم مثل مودريتش، بيريسيتش، بروزوفيتش وكوفاسيتش يودعون كرواتيا، فذلك لأن الجيل الذي يجب أن يقوده مدافع مانشستر سيتي لا يزال في بداية الطريق.
5- دومينيك سوبوسلاي:
خسرت المجر أول مباراتين لها في "يورو 2024"، وكان على الفريق بقيادة لاعب ليفربول أن يحزم حقائبه من دور المجموعات رغم فوزه في المباراة الأخيرة.
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