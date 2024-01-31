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منى زكي تتألق بفستان أسود أنيق في عرض فيلمها في جدة

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية منى زكي في عرض فيلمها الجديد "رحلة 404" أمس الثلاثاء بمدينة جدة في المملكة العربية .

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وتألقت منى بفستان أسود أنيق في الحدث، ونشرت صوراً لها من أمام السينما التي عرض فيها الفيلم وعلقت : "ساعات قليلة بس شفت فيها حب كبير، من قلبي شكرا لكل اللي حضروا العرض الخاص لفيلم رحلة 404 في جدة في المملكة العربية السعودية، شكرا للحفاوة في الاستقبال والحب، مبسوطة بردود الفعل الإيجابية على الفيلم، وهنبسط أكتر لما أسمع أراء باقي الجمهور ..يارب الفيلم يعجبكم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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