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شوّقت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيها بصورة نشرتها على حسابها في موقع “إنستغرام”، حيث ألمحت إلى وجود إعلان هام لحدث قادم في الرياض.
وأشارت جورجينا إلى أن الحدث سيقام في الساعة السابعة مساءً، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل حول طبيعة ومضمون الحدث المرتقب.
كانت هذه تفاصيل خبر جورجينا رودريغيز تشوِّق متابعيها بإعلان حدث مهم في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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