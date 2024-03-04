جورجينا رودريغيز تشوِّق متابعيها بإعلان حدث مهم في الرياض

شوّقت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيها بصورة نشرتها على حسابها في موقع “إنستغرام”، حيث ألمحت إلى وجود إعلان هام لحدث قادم في الرياض.

وأشارت جورجينا إلى أن الحدث سيقام في الساعة السابعة مساءً، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل حول طبيعة ومضمون الحدث المرتقب.