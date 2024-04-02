شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي ونجوى كرم ونادين الراسي في عزاء والدة سيرين عبد النور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من الفنانين في عزاء والدة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والذى أقيم أمس في كنيسة مار نقولا، للروم الارثوذكس الأشرفية، حيث حضر للعزاء كلا من الفنانة ماجدة الرومى، نجوى كرم، ورد الخال، نادين الراسى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والأصدقاء والاقارب.



عزاء والدة سيرين عبد النور



نجوى كرم وماجدة الرومى فى عزاء والدة سيرين عبد النور

وعلى جانب آخر، كانت قد طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مؤخراً، أغنية بعنوان "هزهزة"، والتي تشهد عودة سيرين عبد النور للغناء، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينج، وإخراج ايلي فهد.

وكانت آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.