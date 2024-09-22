غدا.. الأردن يستضيف فعاليات المنتدى العربي التاسع للطاقة المتجددة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف العاصمة الأردنية عمان غدا الاثنين، فعاليات المنتدى العربي التاسع للطاقة المتجددة تحت عنوان "مستقبل الطاقة المتجددة والتعليم الأخضر في الوطن العربي" والذي تعقده الهيئة العربية للطاقة المتجددة، برعاية الأميرة سناء عاصم رئيس مجلس حكماء الهيئة.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المنتدى الذي تشارك فيه 13 دولة سيبحث موضوعات تتعلق بحوافز السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، والتعليم الأخضر التقني والمهني، والربط الكهربائي الدولي..موضحة أن المنتدى سيركز على ضرورة وضع استراتيجية واضحة من أجل ربط التعليم بمتطلبات العمل والتعليم على المهارات الأساسية والتقنية والتعليمية، وكذلك التركيز على التعليم المهني والتقني، خاصة وأن الأردن يعتبر من الدول العربية المتطورة بهذا المجال.

وأشارت إلى أن المنتدى سيقوم بإطلاق مسابقات عربية لتشجيع طلاب المدارس والجامعات على الإبداع والابتكار والإنتاج، وهي سباق السيارات الشمسية بالتعاون مع المنظمة الأمريكية لتحدي السيارات الشمسية، وسباق القوارب الشمسية بالتعاون مع منظمة القوارب الشمسية الدولية في هولندا.

وبدوره، قال أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، إن حجم استثمارات الدول العربية بالطاقة المتجددة يتوقع أن يتجاوز ترليون دولار بحلول عام 2040، مؤكدا ضرورة استغلال موقع الأردن الجغرافي والذي يشكل حلقة وصل بين الدول العربية وأوروبا وأفريقيا في موضوع الربط الكهربائي.

وأشار إلى أن المنتدى سيعلن عن تأسيس المنظمة الإسلامية للطاقة المتجددة، من أجل تقوية العلاقات والتبادل العلمي والتقني والتكنولوجي بين الدول، بما يتناسب مع المبادئ والعادات والتقاليد والثقافات الخاصة بكل مجتمع.