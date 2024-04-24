شاهد.. علاء فيفتي يطلق كليب "حملة" بالتعاون مع مروان موسى والوايلي وأورتيجا

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان علاء فيفتي أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "حملة"، على طريقة الفيديو كليب، والذي يجمع 12 من أشهر نجوم الراب والمهرجانات في مصر، بمشاركة مروان موسى وزياد ظاظا وكريم أسامة وأورتيجا والوايلي، بجانب كل من ريف وسوليسايزر وفيلو والسويسي وفيتو ومايكي ام ت ام ومولوتوف.

علاء فيفتي

ويمهد فيفتي عبر الكليب الجديد لمشروع ألبومه الغنائي الجديد الذي يشهد عودته للساحة الموسيقية بشكل جديد ومختلف عن المعتاد، مع ابتكاره لون موسيقي مميز يمزج بين الراب ميوزيك وموسيقى المهرجانات على طريقته الخاصة.

علاء فيفتي

علاء فيفتي المشهور بلقب فيفتي هو مغن ومنتج موسيقي، وأحد رواد موضة موسيقى المهرجانات أو "الإلكترو شعبي" في مصر، واشتهر بأغنيات "بلعب أساسي" ومهرجان "بس بس" وأغنية "إخواتي دولة"، وانتهى مؤخرا من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذي يشهد تعاونات غنائية مع نجوم الراب.

من ناحية اخري، طرح المطرب أورتيجا مؤخراً، أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "مش فارقة معايا"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات Mix، ألحان اورتيجا.

الاغنية توزيع وميكس و ماستر Codex، ناي نادر الشاعر، وإخراج علي العتر، والمنتج الفني ميمي فؤاد.

علاء فيفتي

آخر أعمال أورتيجا

يذكر أن آخر أعمال أورتيجا، كان طرحه مؤخرًا أحدث أغنياته والتي تحمل إسم "خليك في نفسك" والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في شهر سبتمبر الماضي، تفاصيل أغنية "خليك في نفسك"، والأغنية من كلمات عمرو المشاكس، ألحان وتوزيع فيفتي شبرا، إخراج كريم الغمري.

من جهة أخري، قدم مغني الراب مروان موسى، اعتذارا لجمهوره، قائلا: " أوجه كلمة لجمهوري واعتذر لهم لأني بقالي سنتين مش بسأل عليكوا ومش متابع معاكوا".

وأضاف مروان موسى حلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج "ع المسرح" المذاع على قناة "الحياة": "أنا والجمهور عائلة وصحاب لكن بقالي سنتين مش بسأل على جمهوري وده بسبب فترة صعبة عشتها".

وتابع مروان موسى: "عايز أرجع علاقتي الجيدة مع الجمهور مرة أخرى لأنها كانت أفضل فترات حياتي,, إن شاء الله هرجع تاني لجمهوري اللي بحبه من جديد".

وأوضح مروان موسى أن ما ينقص مجال الراب في مصر هو عدم تواجد آلة صناعة الراب بشكل كامل وإحنا كل رابر لوحده لكن مفيش شيء يجمعنا كلنا"، معقبا: "الراب بحاجة إلى المزيد من الدعم بشكل أكبر كي يصل إلى العالمية وينافس الراب العالمي ".

وأردف مروان موسى :" نحتاج إلى دعم كبير من الإعلام المصري"، مضيفا:" لابد من تواجد تغطية لمجال الراب وتغيير النظرة السلبية للراب في مصر ".

وأكمل مروان موسى: "نقابة الموسيقيين أكبر داعم لي في مصر، واعتبر الفنان مصطفى كامل أخويا الكبير وأثق فيه".