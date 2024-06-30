شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عصام: محمد منير وقع على شهادة ميلادي الفنية وأول أجر تقاضيته 200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بث تليفزيون الخليج 365، لقاءً خاصًا مع الفنان أحمد عصام، نجم الألعاب النارية، والتي تزين كبرى الحفلات لكبار نجوم الفن والطرب.

وقال عصام في لقائه إن الكينج محمد منير هو أول فنان وقع على شهادة ميلاده الفنية وأول حفلة له كانت مع منير وأول أجر تقاضاه كان 200 جنيه، لافتًا إلى أن الكينج محمد منير هو عشقه وحياته منذ الطفولة لدرجة أنه كان يتقمص شخصية منير أمام أصدقائه في طريقة غناه وملابسه حتى طريقة شعره.

وكشف أيضًا الفنان أحمد عصام خلال حواره مع "تليفزيون الخليج 365"، عن كواليس الاحتفاليات الكبرى سواء كانت فنية أو رياضية وفى بداية لقائه قال أنا محظوظ ولا يوجد شيء حلمت به إلا وتحقق.

كما روى لـ"تليفزيون الخليج 365"، كواليس المواقف والذكريات التي لا تنسى بينه وبين نجوم الوسط الفني وفى مقدمتهم الهضبة عمرو دياب.