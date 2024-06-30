شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يُحيى الذكرى الـ20 لوفاة والده ويطلب الدعاء له من الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان حسن الرداد منشورا لإحياء الذكرى العشرين لوفاة والده السيد نبيل الرداد، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، حيث رثى والده بكلمات مؤثرة وما علمه له والده، قائلا:

الذكرى السنوية العشرين لوالدى السيد/ نبيل الرداد، أبويا اللى علمنى معنى الرجولة والشجاعة وإنى ما أخاف غير من ربنا وأقول الحق لو على رقبتى، كان عنوان الرجولة والجدعنة وكانت حياته كلها فى خدمة الناس بلا مقابل، مواقفه السياسية الجريئة كثيرة ومواقفه الإنسانية مع الناس البسيطة أكتر، الله يرحمك يا أبويا ويسكنك فسيح جناته، مفيش كلام قادر أعبر به عنك وعن شخصيتك الفريدة اللى عمرى ماقبلت زيها أبدا، ربنا يرحمك يا أبويا وإلى لقاء فى الجنة إن شاء الله.

أرجو الدعاء لوالدى السيد / نبيل الرداد.



والد ووالدته حسن الرداد

يشار إلى أن آخر أعمال حسن الرداد مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.