المهرجان الختامى لفرق الأقاليم يكرم 9 فنانين من رواده

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كرمت الإدارة العامة للمسرح برئاسة الأستاذة سمر الوزير خلال حفل ختام الدورة 46 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم الذي يديره المخرج السعيد منسي، عدد من القامات المسرحية الذين أثروا مسرح الثقافة الجماهرية بالكثير من الأعمال المبدعة، حيث تم تكريم الفنان الراحل محمد لبيب وتسلم التكريم نجليه يوسف وياسين محمد لبيب، كما تم تكريم المخرج الراحل عادل شاهين وتسلم التكريم نجله محمد عادل شاهين.

كما كرم المخرج الكبير رشدي إبراهيم وتسلم التكريم زوجته، وكرم كذلك الفنان عبد المنتصر فؤاد، وتسلم التكريم نجله وائل المنتصر، وتم تكريم المخرج سرور نور، وكرم كذلك الدكتور الراحل فوزي فوزي، وأيضا تكريم الفنان عبد المقصود غنيم، وكرم كذلك المخرج أحمد عبد الجليل، كما تم تكريم المخرج أحمد البنهاوي.

بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم 26

وأقيمت فعاليات الدورة 46 على مسرحي السامر وروض الفرج، وقد حرصت إدارة المسرح بالهيئة برئاسة الاستاذة سمر الوزير على مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، كما حرصت الإدارة على أن تمثل الأقاليم المسرحية كافة بالمهرجان الختامي وقد تم تصعيد العروض التي حصلت على 75 درجة وأكثر.



المهرجان الختامي لفرق الأقاليم يكرم 9 فنانين من رواده



المهرجان الختامي لفرق الأقاليم يكرم 9 فنانين من رواده