محمد عبده| توقف غامض في مسيرته الغنائية 2024.. اعتزال أم راحة

ياسر رشاد - القاهرة - في ظل اختفاء فنان العرب محمد عبده خلال الفترة الماضية، أعلنت أحد شركات انتاج الموسيقى الكبرى في بيان هام عن مصير الحفلات والإصدارات الغنائية له، خاصة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وجاء بيان الشركة كالآتي: إلى جمهور ومحبي فنان العرب محمد عبده

تفيدكم مجموعة روتانا للموسيقى ممثلة بإدارة حفلات الفنان ونشاطاته الفنية بانه وبالاتفاق مابين روتانا والفنان سيتم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة وعدم الارتباط بأي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر سيتم الإعلان عنها تباعاً، وهذا القرار هو حفاظاً وتقديراً وحرصاً على سلامة فناننا الحبيب.



وبهذه الفترة سيتفرغ إلى أعماله الخاصة وسيضاعف تواجده بالاستديوهات لتنفيذ اغاني جديدة بحاجة الى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره بها عند اصدارها ومنها ستكون فترة راحة ونقاهة وتواجد مع عائلته وأهله واعطائهم وقت أكثر،

والفنان محمد عبده يطمئن جمهوره ويعدهم بأنه سيلقاهم قريباً ولن يتأخر عنهم أبدًا لأنهم كانوا وسيظلون النفس الذي يتنفسه وحب عمره.

أكد أحد الأطباء المقربين لمحمد عبده شفاءه التام من دور الأنفلونزا الذي أصيب به بسبب تغيير الأجواء، وهو الآن في فترة النقاهة وسيعود إلى نشاطه الغنائي قريبًا.

الاحتفال باليوبيل الماسي لمحمد عبده في موسم الرياض 2023

كان احتفل موسم الرياض في نهاية العام الماضي باليوبيل الماسي لمحمد عبده على مدار ليلتين، شهدت حضورًا كامل العدد بين أغانيه الكلاسيكية والتراثية السعودية، مع عروض استعراضية باهرة زادت من الجرعة الفنية لأغانيه.

شهد مسرح اليوبيل الماسي لمحمد عبده وجودًا مميزًا للمغنية الفرنسية الشهيرة لارا فابيان، التي قدمت أشهر أغاني الراحلة داليدا Je Suis Malade، في حين شاركها محمد عبده بأغنيته “مجموعة إنسان”.

كما شهد الحفل مشاركة عالمية لعازف التشيللو الكرواتي الشهير "هاوزر"، الذي شارك مع الفرقة الموسيقية بعزف ميدلي لأغاني محمد عبده “صوتك يناديني، الرسايل”.

كما التقى الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد عبده خلال حلقات podcast big time، التي عرضت حلقاته خلال الموسم الرمضاني الماضي، وضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن والكرة والإعلام، على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، إسعاد يونس، محمد حماقي، النجم العالمي ويل سميث، وغيرهم".

شهدت النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، الذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

ضم "موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة، بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة التي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي توجد للمرة الأولى هناك.