وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط يجتمعان مع وزير المالية الاتحادي الألماني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع معالي وزير المالية الاتحادي الألماني السيد كريستيان ليندنر، على هامش حوار برلين العالمي، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

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