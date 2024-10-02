شكرا لقرائتكم خبر عن «جدة الاقتصادية» توقع اتفاقية مع مجموعة بن لادن لاستكمال بناء برج جدة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 7.2 مليار ريال، منوهة بسداد نحو 1.1 مليار ريال سابقا كجزء من القيمة الإجمالية لما تم إنجازه من أعمال إنشائية للبرج.

التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-03-29 الموافق 2024-10-02

وأضافت أن فترة التنفيذ قدرها 42 شهرا وستقوم شركة جدة الاقتصادية بتمويل استكمال أعمال الإنشاءات للبرج من خلال مصادر التمويل الذاتية والتسهيلات البنكية.

وسيكون برج شركة جدة الاقتصادية هو الأعلى في العالم بارتفاع يزيد عن 1000 متر. وقد تم الانتهاء من تشييد 63 طابقا من إجمالي 157 طابقا. سيكون البرج ضمن المرحلة الأولى البالغ مساحتها 1.3 مليون متر مربع من إجمالي مساحة مدينة شركة جدة الاقتصادية البالغة ما يقارب 5.3 مليون متر مربع، بينما تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لكامل أرض المرحلة الأولى من المشروع البالغة 1.3 مليون متر مربع شاملةً الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول بالإضافة إلى الإنترنت عالي السرعة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المملكة القابضة توقيع شركة جدة الاقتصادية (شركة زميلة)، اليوم، اتفاقية يتم بموجبها استكمال أعمال الإنشاءات لمشروع برج شركة جدة الاقتصادية مع شركة مجموعة بن لادن السعودية وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 7.2 مليار ريال، منوهة بسداد نحو 1.1 مليار ريال سابقا كجزء من القيمة الإجمالية لما تم إنجازه من أعمال إنشائية للبرج.التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-03-29 الموافق 2024-10-02وأضافت أن فترة التنفيذ قدرها 42 شهرا وستقوم شركة جدة الاقتصادية بتمويل استكمال أعمال الإنشاءات للبرج من خلال مصادر التمويل الذاتية والتسهيلات البنكية.وسيكون برج شركة جدة الاقتصادية هو الأعلى في العالم بارتفاع يزيد عن 1000 متر. وقد تم الانتهاء من تشييد 63 طابقا من إجمالي 157 طابقا. سيكون البرج ضمن المرحلة الأولى البالغ مساحتها 1.3 مليون متر مربع من إجمالي مساحة مدينة شركة جدة الاقتصادية البالغة ما يقارب 5.3 مليون متر مربع، بينما تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لكامل أرض المرحلة الأولى من المشروع البالغة 1.3 مليون متر مربع شاملةً الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول بالإضافة إلى الإنترنت عالي السرعة.