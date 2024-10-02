استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خانيونس ورفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف مدينتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس، كما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين شرق مدينة رفح، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في قطاع غزة اليوم إلى ٦٤ شهيدًا.

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