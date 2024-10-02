شكرا لقرائتكم خبر عن موجة بيع تكتسح العملات المشفرة وانخفاض بيتكوين قرب 60 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.