نادين لبكي عضو لجنة تحكيم لمهرجان كان السينمائي الدولي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن منذ بعض الوقت مهرجان كان السينمائي الدولي عن اسماء لجنة التحكيم للدورة الـ 77 للمهرجان ومن بين الأسماء المخرجة اللبنانية نادين لبكي.

منذ أن بدأت مسيرتها السينمائية، اصبح للبكي مسيرة وطيدة مع هذا المهرجان الأشهرعالمياً، إذ شارك فيلمها الطويل الأول “سكر بنات” بأسبوعا المخرجين عام 2007 ومن ثم عام 2011 كانت المشاركة في فئة نظرة ما مع فيلمها الثاني “وهلأ لوين؟” وفيلمها الأخير “كفرناحوم” شارك في المسابقة الرسمية عام 2018 ونال جائزة لجنة التحكيم.

كما شاركت نادين لبكي كعضو في لجنة تحكيم نظرة ما عام 2015 وعادت كرئيسة لجنة تحكيم نظرة ما عام 2019. واليوم هي من بين الأسماء الكبيرة التي تشارك في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وهي الفئة المرموقة للمهرجان.

ويُقام المهرجان في مدينة كان الفرنسية ما بين 14 و25 أيار القادم.