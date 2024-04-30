الليلة.. انطلاق «السرب» بقاعات العرض المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق اليوم الأربعاء العرض الرسمى لفيلم «السرب» بقاعات العرض المصرية، والمقرر طرحه فى أكثر من 150 قاعة عرض.

ومنذ طرح برومو فيلم «السرب» ينتظره الجمهور، حيث تبنى أحداثه على أحداث حقيقية بشأن واقعة قتل 21 مصريًا فى ليبيا منذ عدة سنوات، وأسباب رغبة الجمهور فى مشاهدته متعددة، أولها توثيق العمل لأحداث قاسية، واجتماع عدد كبير من الفنانين فيه، الذين قرروا تغيير جلدهم، والظهور بشكل مختلف لأول مرة، مثل الفنان أحمد السقا، الذى يقدم شخصية الضلع الخائن للبلد ضمن الأحداث.

يحتوى فيلم «السرب» على قصة واقعية حول أخطر عمليات نفذها سلاح الطيران المصرى فى ليبيا، ضد الإرهابيين، إذ يعد الفيلم من أحداث الأعمال المصرية الوطنية، ويهدف لزيادة الوعى ورفع الروح الوطنية، والشعور بالانتماء للبلد، وتعود واقعية العمل إلى رفض فريق الإنتاج الاستعانة بـ«الجرافيك»، وقرروا الاهتمام بتجسيد الواقع، إذ شارك سلاح الطيران المصرى فى الفيلم.

أخذ فيلم «السرب» وقتًا طويلًا حتى ظهر للنور، إذ بدأ تصوير العمل فى نوفمبر 2020، وتم الانتهاء من تصويره فى أغسطس 2023، إذ واجه العمل فترات توقف بسبب انشغال أبطاله بأعمال أخرى منذ بدايات 2021، وأماكن تصوير الفيلم تنوعت بين طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وصحراء الفيوم، ومنطقة رأس بولهو غرب مدينة مرسى مطروح، ومشاهد تم تصويرها فى السويس، كما تم تصوير بعض المشاهد فى غيرها من الأماكن الحيوية.

الواقعة المبنى عليها أحداث فيلم «السرب»، حدثت فى 2015، حين قررت جماعة من داعش الإرهابية، بتنفيذ عملية إرهابية، ذُبح فيها 21 مصريًا من الأقباط العاملين فى ليبيا، بل وتم تصوير المجزرة فى فيديو مدته 5 دقائق، وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، من أجل إثارة الذعر فى المنطقة، بمشاهد الذبح أمام مياه البحر، واختلطت الدماء بالمياه المالحة، والقيادة السياسة المصرية ردت فورًا على تلك الجماعة من خلال القوات المسلحة المصرية، التى دمرت كل الأهداف.

ويظهر الفنان أحمد السقا ضمن أحداث الفيلم، بشخصية على المصرى،حيث يجسد أحمد السقا خلال أحداث العمل شخصية «على المصرى»، الذى يتعاون مع الجماعات المسلحة ويهرّب البترول من أجل الحصول على الأموال، والفنانة صبا مبارك بدور خديجة، بينما يجسّد الفنان محمد ممدوح شخصية الأمير أبوأسعد الحمراوى، وتجسّد الفنانة نيللى كريم شخصية هند زوجة الأمير.

بينما يؤدى الفنان شريف منير، شخصية الفريق شريف المصرى بسلاح القوات الجوية، قائد العملية العسكرية الجوية التى نفذتها القوات الجوية، وآسر ياسين بشخصية مقدم طيار هشام جلال، وأحمد حاتم يقدم دور مقدم طيار شهرته الشاذلى، وكريم فهمى فيلعب دور «رفاعى» كواحد من أبرز ضيوف الشرف الذى ينضم إلى زملائه فى توجيه الضربة العسكرية، ويقدم الفنان محمد دياب دور «العقرب»، وظهر فى الصورة والبرومو مرتديًا زيًا داعشيا مموهًا ومتواجدا بدرنة فى ليبيا.

وفيلم السرب، من بطولة الفنان أحمد السقا، وعدد كبير من نجوم الفن منهم: نيللى كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمى، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمى، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، وأيضا محمود عبدالمغنى، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.