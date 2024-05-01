"شخص بيطردني من كل عمل".. راندا البحيري تكشف السبب وراء غيابها عن الساحة الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة راندا البحيري ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتطرقت "راندا" عن العديد من الموضوعات منها ابتعادها عن الساحة الفنية مؤخرًأ، وعن علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، وكشفت عن العديد من الأسرار لأول مرة.

وعن السبب وراء ابتعادها عن الساحة الفنية قالت: "ساعات بنسمع عن ناس أشرار بنقول ايه ده لا يمكن يكونوا بيعملوا كده، وأنا ده اللي كان حصلي بالظبط لحد ما سمعت بودني وشوفت بعينيا، ساعات ببقى جوا الشغلانة وييجوا يقولولي بصي حصل إيه وساعات بيكلمهم وأنا قاعدة جمبهم كان بيمشيني من أي عمل وكنت بسمعه بيقول مفيش غيرها يعني واللي قدامه لو شايف انه مش هينفع يغيرني أو أنا أكتر حد استاهل الدور أو لأ خلاص ده رزقها، دماغه بتلعب برضه، وراح قعد في شركة من الشركات قعد فيها 3 أيام لحد ما مشيت من المسلسل".

وكانت آخر مشاركات راندا البحيري بفيلم "دولارات دولارات" عام 2023 وسط مشاركة عدد من نجوم السينما المصرية وهم الفنان نضال الشافعي، الفنانة منة فضالي، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة هالة فاخر، تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري.

يذكر أن راندا البحيري تشارك بفيلم "باركود 615" بطولة عدد من النجوم وهم الفنان طارق صبري، الفنانة هاجر الشرنوبي، الفنان أحمد عزمي، الفنانة سامية الطرابلسي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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