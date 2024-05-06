شكرا لقرائتكم خبر عن نادر حمدي يرزق بمولودة جديدة ويسميها "كنز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق الموزع الموسيقى نادر حمدي، بمولودة جديدة أطلق عليها اسم "كنز"، حيث كتب نادر حمدي عبر "استوري" حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "نورتى الدنيا كنز نادر حمدي اللهم انبتها نباتًا حسنًا واجعلها قرة عين لنا".



نادر حمدي

وتعاون نادر حمدي مع الديفا سميرة سعيد، من خلال أغنية "كداب" والتي تم طرحها منذ أيام، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى وإخراج نضال هانى، وتظهر الديفا سميرة سعيد بلوك مختلف ومبهج.

وتعاون الموزع الموسيقى نادر حمدي أيضاً مع المطرب أحمد بتشان في أغنية بعنوان "بعد فراقك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان مدين وتوزيع نادر حمدى، كما تعاون نادر حمدي مع هنا يسرى من خلال تتر مسلسل "صوت وصورة" من كلمات تامر حسين وألحان نادر حمدى.