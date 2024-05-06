سلملي على حبيبي".. . شهيرة تنعى شقيق محمود ياسين بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة شهيرة، الاعلامي فاروق ياسين شقيق زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين.

وكتبت شهيرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله شقيق زوجي الإعلامي الأستاذ فاروق ياسين، مدير الإذاعة العربية بأستراليا.. حزنت أوي لفقده، طول عمره عايش هناك ولكنه كان كثير التواصل مع أهله هنا".

وأضافت: "ربطتني به صداقة جميلة مثلما كان هو جميلا، كان إنسان مثقف تجلس معه لا تمل من حديثه الشيق، ومحمود أخذ حب القراءة وخاصة الأدب العالمي من مكتبته العامرة، رحمه الله برحمته الواسعة، التي وسعت كل شيء، ويجعل قبره روضة وريحان يارب، سلملي على حبيبي محمود يا فاروق".

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، صباح اليوم الإثنين، وفاة عمها فاروق ياسين شقيق والدها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله تعالى في أستراليا.. الإعلامي الكبير عمي الأستاذ فاروق ياسين مدير الاذاعة العربية في أستراليا، كبير عائلة ياسين مع السلامة.. عمي الغالي رحمك الله واسكنك جنات النعيم".

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