شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على ومدحت العدل فى لجان تحكيم مهرجان الداخلة للفيلم بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة سلوى محمد على إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان الدولى للفيلم بالداخلة فى المغرب، والذى ستقام دورته الـ12 فى الفترة من 3 إلى 9 يونيو المقبل، يترأس اللجنة المخرج البلجيكى مانويل بوت وتضم أيضًا الأستاذة الجامعية سناء غواتى من المغرب، والكاتب والمخرج رحمتو كيتا من النيجر، والمخرج مايكل رايبورن من زيمبابوى.

وصرح زين شرف الدين مدير المهرجان الدولى للفيلم بالمغرب بأن كاتب السيناريو دكتور مدحت العدل يشارك فى هذه الدورة من خلال انضمامه إلى لجنة التحكيم الدولية لمشاريع السيناريو التى تضم المخرجة المغربية فريدة بنليزيد، مندوب مهرجان واجادوجو أليكس موسى سواديغو من بوركينا فاسو، المخرج موسى توري من السنغال، وأنه تم اختيار 10 مشاريع سينمائية من السنغال وساحل العاج وكندا والمغرب وتونس ومصر، سيتم تقييم أهلية حصولها على الدعم المادي والتدريبي من منصة "مشروع الداخلة" ذات النطاق المغربي والأفريقي والعربي، والتي تم إنشاؤها بما يمثل تطورا كبيرا في هذه الدورة، يفيد مشاريع سيناريو الأفلام الطويلة في مجالات التطوير والروائي والوثائقي، التي تهم المنتجين والمخرجين، سواء كانوا عرباً أو أفارقة أو من المغتربين.

الداخلة بوابة أفريقيا

تحمل الدورة الـ12 للمهرجان الدولي للفلم بالمغرب شعار الداخلة بوابة أفريقيا، وتنظمه جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية، حيث يطمح المهرجان كعادته في تأكيد هويته الأفريقية ببرنامج ثقافي وسينمائي غني، يعتمد على أفلام أنتجها وأبدعها فنانون أفارقة، تعكس حيوية القارة وأصالتها، سواء في جزئها الجنوب صحراوي أو في جزئها العربي. تشكل هذه البرمجة وحدة متماسكة ومترابطة، مع كونها منفتحة على بقية الدول العربية والعالم، وتهدف إلى تعزيز الحوار الإبداعي الذي يهم أيضًا الممثلين السينمائيين من خارج القارة، كما يتضح من اختيار الأفلام لهذه الدورة.

وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وداعاً جوليا إخراج محمد كردفاني من السودان، شبح بوكو حرام إخراج سيريل راينجو من الكاميرون، أنا الكابتن إخراج ماتيو جاروني من إيطاليا، متى ستكون أفريقيا إخراج ديفيد بيير فيلا من الكونغو برازافيل، مامي واتا إخراج جي إس أوباسي من نيجيريا، عماكور إخراج أحمد الخضري من الكويت، ثلاثة إخراج نايلة الخاجة من الإمارات العربية المتحدة، وكأس الصداقة إخراج نوفل براوي من المغرب.

بينما تشمل مسابقة الأفلام القصيرة الأعمال التالية: الإرث – حسين حجازي – لبنان، لوبي، إيكوسيمبا – كومبوكا مايني – جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحت الصمت - مازيجنا باروس – السنغال، مرسل من الله - أمينة ماماني – النيجر، البنجري - موسى ناصر الكندي – عمان، مفقودة السيدة - مينا يسري – مصر، ملكة جمال السيلفي - نعيمة زياني – المغرب، صالون تصفيف الشعر - فاطمة وردي – السودان.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من المخرج المغربي عادل فاضلي رئيسًا، والمخرجة الكاميرونية ماري نويل نيبا، والمصور السينمائي أمين مسادي من تونس، والصحفية المغربية ليلى اللاب، والمخرجة ورئيسة التحرير كاثرين مانتيون من فرنسا.

تكريمات مهرجان الداخلة الدولي للفيلم بالمغرب

كما سيكرم المهرجان في دورته المقبلة المخرجين جوزيف كومبيلا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومحمد عبد الرحمن التازي من المغرب، كذلك الممثلة المغربية مجدولين الإدريسي.

وتشهد فعاليات المهرجان عدة ندوات منها ندوة حول سيتم تنظيم مؤتمر مهم يتناول منظور مبتكر: "السينما والذكاء الاصطناعي: هدية محاصرة؟ ". وكذلك مائدة مستديرة حول "السينما والرواية الوطنية" يديرها الصحفي كريم الدويشي.

وتتناول المديرة التنفيذية الأمريكية مونيك ر. ويت موضوع "السينما والتوزيع.. استراتيجيات التوزيع السمعى البصرى"، فيما يدير الجلسة الثانية المخرج محمد عبد الرحمن التازى مستعرضًا خبرته السينمائية، كما يتضمن برنامج المهرجان أيضًا تنظيم ورشات ولقاءات فنية منها ورشة عمل إنتاجية بقيادة المخرج محمد عاهد بنسودة.

من المقرر أن يتم تنظيم عروض عامة مفتوحة للجمهور، بما في ذلك على وجه الخصوص أفلام مغربية جديدة مثل "مطلقات الدار البيضاء" للمخرج محمد عاهد بنسودة، "أنا ماشي أنا" لهشام جباري. كما سيتم عرض أفلام الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال.