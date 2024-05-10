شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن ثريا إبراهيم فى ذكراها.. أشهر أدوارها مع ديزنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنانة ثريا إبراهيم التي استطاعت ترك بصمة مميزة رغم صغر حجم أدوارها، إذ إنها مع كل دور استطاعت خطف أعين المشاهدين بحضورها الكبير، وهو ما ظهر في أفلام مثل كتكوت التي لعبت فيه دور الكبيرة.



ورغم أن ثريا إبراهيم خلال هذا العمل لم تتحدث كثيراً أو تظهر بصورة كبيرة سوى في بعض مشاهد الفيلم وتحديداً بأول جزء منه، إلا أنها ومع محمد سعد استطاعت إعطاء الدور صبغة خاصة تألقت من خلالها.ثريا إبراهيم أيضاً استطاعت مع محمد هنيدي لعب دور مميز حينما جسدت شخصية والدته في فيلم عندليب الدقى.



وربما لا يعلم كثيرون أن ثريا إبراهيم استطاعت التألق بأدوار لعبت فيها الأداء الصوتى لشخصيات ديزنى الشهيرة، مثل دور "دانة للموضة" من فيلم أبطال خارقون، و"روز" من فيلم "شركة المرعبين المحدودة" حيث كان يغازلها محمد هنيدى فى الفيلم ويقول لها "روز زهرة الربيع المتفتحة"، و"ناظلة" من فيلم سيارات، و"مدام بكار" من فيلم أطلنتس الإمبراطورية المفقودة، "إيما" من فيلم ديناصور و"الجرسونة" من فيلم حياة الإمبراطور الجديدة.