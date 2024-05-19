بالصور- الفنان سامح يسري يحتفل بدخول ابنته "ليلى" عش الزوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحتفل الفنان سامح يسري بزفاف ابنته "ليلى" وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة مساء اليوم السبت.

وظهر "سامح" وهو يرافق ابنته "ليلى" مع عريسها وسط سعادة غامرة لدخولها عش الزوجية.

وكانت ظهرت "ليلى" وهي بفستان الزفاف من غرفتها قبل دقائق من النزول للقاعة وبجانبها والدها الفنان سامح يسري الذي لم يرافقها طيلة الوقت.

سامح يسري ممثل ومطرب مصري ولد في الإسكندرية من أصل بورسعيدي، بدأ حياته في مجال الرياضة ثم انتقل مع أبيه إلى بورسعيد، وانضم للنادي المصري البورسعيدي، ثم التحق بعدها بكلية الآثار جامعة الإسكندرية، ومارس الغناء إلى جانب هوايته في لعب كرة القدم، ثم استقر بعد ذلك على الغناء، اكتشفه الملحن الاسكندراني حمد رؤوف واتجه بعدها إلى القاهرة، وطرح عدة ألبومات غنائية كان أشهرها "طاير" عام 1995، و"الحكاية" عام 1967، كما شارك كممثل بعدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية والمسرحية وكان آخرها فيلم "إخناتون في مراكش" عام 2019.

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