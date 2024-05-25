صناع "تاني تاني" يهدون الفيلم إلى مؤلفه الراحل محمد نبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أهدى صناع فيلم تاني تاني الذي انطلق في دور العرض أول أمس الأربعاء، العمل إلى مؤلف الفيلم الراحل محمد النبوى الذى توفى قبل مشاهدة آخر أعماله في دور العرض، وذلك في لافتة طيبة من صناع العمل الذي وضعوا هذا التنويه في بداية تتر الفيلم.

فيلم تانى تانى آخر أعمال السيناريست الراحل محمد نبوى، حيث يعرض الفيلم بعد عامين ونصف من وفاته، إذ رحل محمد نبوي عن عالمنا في شهر إبريل من عام 2021، ويعد فيلم تاني تاني ثالث تعاون بين محمد نبوي وأحمد أحمد بعدما قدما سوياً فيلمي "القرموطي على خط النار"، و"صابر وراضي".

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

فيلم تاني تاني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، حيث هدى موظفة بنك (غادة عبد الرازق) التي يظهر لها أصدقائها القدامى زيكو (أحمد آدم) وبيبو (بيومي فؤاد) اللذان يظهران في حياتها مجدداً بعد سنوات طويلة ويحاولان التقرب منها وكسب قلبها في وقت هي منشغلة بتحضيرات زفاف إبنتها هدير (ثراء جبيل)، وذلك خلال موافق ومفارقات كوميدية، إلا أن شقيقها عادل (محمود حافظ) يقف حائلاً أمامهما.

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