أحمد عز: يسرا صاحبة الفضل وولاد رزق يُفيد صناعة السينما

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم أحمد عز، خلال المؤتمر الصحفي لمسرحية ملك والشاطر، عن سعادته بتعاونه مع النجمة يسرا خلال العرض المسرحي، كما تطرق لفيلمه الجديد ولاد رزق 3.



قال أحمد عز: "أنا مدين للفنانة يسرا بالفضل، وأنا في منتهى السعادة إني بشتغل مع أستاذتي وكل النجاحات التي حققتها في مسيرتي يسرا هي السبب بها بعد ربنا، لذلك أنا مدين لها بالفضل وبالذي تعلمته منها منذ بداية دخولي الفن".

تحدث عز عن فيلم ولاد رزق 3، قائلًا: عندما قررنا تقديم أكشن في فيلم تعاونا مع من قدموا أفلام عالمية وهذا يفيد الصناعة، فنحن نعمل من أجل المشاهد، الذي يستطيع حاليًا مشاهدة أي فيلم من أي مكان في العالم في لحظة، وإن لم نواكب هذا التطور سنخرج من المنافسة، وأرى أن الدعم لأعمالنا يكون رائع عندما يكون في موقعه الصحيح.

فيلم ولاد رزق 3 القاضية

جنى فيلم ولاد رزق 3، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أسماء جلال، آسر ياسين، إيرادات ضخمة منذ طرحه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

احتفل أبطال وصناع ولاد رزق 3، منذ أسبوعين بالعرض الخاص للفيلم، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الفنانين.

شهد العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.

نجوم الفن يحتفلون مع أبطال ولاد رزق 3

كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت.

انطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، يون الأربعاء 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه بسينمات الوطن العربي بعدها بأيام قليلة.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

فيلم ولاد رزق الجزء الأول والثاني

حقق فيلم ولاد رزق، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.