في القاهرة وموسكو.. افتتاح معرض "ألوان روسية مصرية" الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر ، و د. هيام سلامة استاذ الفن الاسلامي بكلية التربية جامعة حلوان معرض "ألوان روسية مصرية" فى السابعة مساء الخميس 27 يونيو الجاري بقاعة المعارض بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين الروس والمصريين ويشرف الفنان احمد غويبة على مشاركة الفنانين الروس، ويشرف الفنان احمد جمال على مشاركة الفنانين المصريين.

ومن جانبه أعرب مراد جاتين عن سعادته بهذه التجربة التى تتيح للفنانين الروس والمصريين المشاركة في معرض فني وهو ما يساعد على مزيد من التواصل.

واشار شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي ان معرض الوان روسية مصرية يقام في موسكو والقاهرة في توقيت واحد بالتعاون مع اتحاد الفنانين الاورواسيوي ومجلة فناني روسيا واكاديمية الموضة، ويفتتح المعرض في موسكو فيودور فيلكوف نائب رئيس اتحاد الفنانين الاورواسيوي ، ويشرف يفجييني ماناكين على تنظيم المعرض في موسكو.

واكد جاد انها فرصة طيبه لعشاق الفن التشكيلي في روسيا ومصر للتعرف على المواهب الشابة هنا وهناك وهى تجربة نسعي لتكرارها في المستقبل.

ويستمر المعرض فى القاهرة لمدة 4 أيام في حين يستمر في موسكو لمدة 10 أيام.