شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يبدأ فى عرض مسرحية "ميمو" فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم أحمد حلمي في عرض مسرحيته " ميمو " على مسرح جراند حياه في موسم عيد الأضحى، ويشارك في بطولة مسرحية " ميمو" هنا الزاهد وأحمد رزق وحمدي المرغني ومحمد رضوان و رحمة أحمد ونور إيهاب، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، ومسرحية "ميمو " تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شخصية مسعود التي يجسدها أحمد حلمي وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

يذكر أن برع الفنان أحمد حلمي، تبرع بالدبلة التي ظهر بها في فيلم عسل أسود لصالح مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.و ودخلت دبلة الفنان أحمد حلمي بمزاد خيري بحفل بسيدني في استراليا، لصالح الفقراء،وقال "حلمي" خلال فيديو: "صحيح هي مش دهب ولا فضة، بس بالنسبة لي هي أغلى من الدهب والفضة علشان عليها علم مصر.. ويارب تجيب أعلى سعر".

تجدر الإشارة إلى أن الفنان أحمد حلمي قد سبق وتبرع بالساعة التي ظهر بها في فيلم عسل أسود أيضا لصالح راعي مصر، وقد دخلت في مزاد خيري بالولايات المتحدة الأمريكية.