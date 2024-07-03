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ميرنا وليد - بيروت - خطفت الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم ياسمينا زيتون أنظار الجمهور بإطلالة ناعمة للغاية، أبرزت رضاقة جسمها.
وقد إرتدت ياسمينا فستاناً باللون الفوشيا طويل وضيق، بقصة مميزة عند الصدر وعلى الظهر، من تصميم اللبنانية مارين بشارة.
وقد نسقت مجموعة مميزة من المجوهرات الألماسية، مع الفستان أضافت للإطلالة رونقاً خاصاً.
أما من الناحية الجمالية، فتركت ياسمينا شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بجمالها.
وكانت ياسمينا زيتون قد أكدت بتصريحات خاصة لموقع الفن رغبتها بدخول مجال التمثيل في حال عرض عليها دور أو شخصية أثارت إعجابها، كما تلقّت الكثير من التهاني من قبل الجمهور والنجوم بعد نيلها لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمينا زيتون بإطلالة أبرزت أنوثتها.. وهكذه المجوهرات التي نسقتها معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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