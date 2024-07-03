تنبيه من "الوطني للأرصاد"

ابوظبي - سيف اليزيد - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحذر من الضباب الخفيف وإمكانية انخفاض الرؤية إلى أقل من 1000 متر في المناطق المتوقعة لتشكل الضباب، حتى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم.وذلك عبرحسابه الرسمي على منصة إكس.