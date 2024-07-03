العظمى بمكة المكرمة 43.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الأربعاء موضحًا استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تنشط الرياح أيضًا على الطريق الواصل بين الليث وجازان وقد تصل الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

طقس حار

وأضاف المركز، الطقس المتوقع حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، مع ارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر، والبحر خفيف الموج في البحر الاحمر.

الرياح في الخليج العربي

وتابع، الرياح في الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، مع ارتفاع الامواج متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.



وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن كالاتي:

مكة المكرمة 43 31

المدينة المنورة 40 28

جدة 41 30

الرياض 43 29

الدمام 45 30

تبوك 37 24

الطائف 32 23