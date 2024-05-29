سعر مرتفع لفستان هنا الزاهد من Dolce & Gabbana في مدينة كان

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هنا الزاهد في احدى الصور التي شاركتها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها في مدينة كان حيث حضرت المهرجان السينمائي الدولي.



وبإطلالة كاجوال لها اختارت فستاناً أبيض وأصفر اللون يتميز بالنقشة الخاصة باحدى مجموعات دار أزياء Dolce & Gabbana الايطالي الشهير وحسب موقع العلامة التجارية الإيطالية يصل سعر الفستان الى حوالي 1650 يورو اي حوالي 1791 دولار أميركي. هذا واختارت هنا عدة اطلالات خلال اقامتها في مدينة كان وتغزل الجمهور بجمالها وأناقتها بالصور التي شاركتها.