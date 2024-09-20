بالصور- ديمة قندلفت تستمتع برحلتها في إسبانيا بإطلالة صيفية أنيقة

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية ديمة قندلفت، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها، من رحلتها إلى إسبانيا.
وظهرت ديمة في الصور التي نشرتها عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي، بإطلالة صيفية رياضية أنيقة، إذ ارتدت شورت جينز أزرق قصير، وتوب بيضاء وانتعلت حذاءً رياضياً.
ورفعت ديمة شعرها بالكامل، وطبقت مكياجاً يومياً ناعماً.
وأرفقت ديمة الصور بتعليق، كتبت فيه: "كل مكان بيحكي حكايا، وحكايا الأندلس لا تنتهي".
وتصدرت ديمة الترند بمنشورها، إذ تفاعل المتابعون مع الصور، وأعربوا عن إعجابهم بأناقتها وجمالها، وعبروا عن محبتهم الكبيرة لها.
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