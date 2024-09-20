إطلالة خيالية لـ أنابيلا هلال من توقيع Roberto Cavalli..و سعر حقيبة يدها سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - سحرت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال متابعيها من خلال مجموعة صور أظهرت من خلالها إطلالتها من أسبوع الموضة في باريس، حيث ظهرت مرتديةً فستان طويل و خفيف من دار ازياء Roberto Cavalli، من دون اكمام ضيق ملون بعدة ألوان و رسم عليه اشكال عديدة من الطبيعة، و ربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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و حملت أنابيلا بيدها حقيبة من دار ازياء Roberto Cavalli وصل سعرها إلى 3,293 دولار.

وفي وقت سابق، شاركت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها من إيطاليا.

وخطفت أنابيلا الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستاناً باللون الأسود، من "Elisabetta Franchi"، يبلغ سعره 850 دولار تقريباً.

وجاء فستان أنابيلا بقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة تعانق الجسد، وبدون أكمام، مع حمالات رفيعة، كما جاء مكشوف الصدر، وبثلاث فتحات تكشف البطن والخصر، كما جاء بتفصيل حلقة ذهبية عند الصدر.

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