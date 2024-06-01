قبل عرضه.. رانيا منصور تروج لمسلسل "الوصفة السحرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روجت الفنانة رانيا منصور، لمسلسلها الدرامي "الوصفة السحرية" المقرر عرضه يوم 7 يونيو الجاري على قناة "دي إم سي".

ونشرت رانيا، بوسترها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استنوني في مسلسل الوصفة السحرية على قناة dmc بداية من ٧ يونيو".

مسلسل "الوصفة السحرية" تدور أحداثه في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لانها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا بسببه قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

المسلسل من بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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