يوفنتوس ينجح في حسم صفقة برازيلية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في حسم صفقة ضم نجم نادي استون فيلا الانجليزي ومنتخب البرازيل دوجلاس لويز في أولى صفقات النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

و كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو ان دوجلاس لويز وقع على تعاقد للانتقال الى صفوف السيدة العجوز مقابل ٥٠ مليون يورو وانتقال لاعبي اليوفي بارنكيا و صامويل ايل جونيور إلى صفوف استون فيلا .

وشارك دوجلاس لويز مع استون فيلا الذي انضم اليه عام ٢٠١٩ وحصل على لقب لاعب العام في النادي عام ٢٠٢١ في ٣٥ مباراة في الدوري الانجليزي الموسم الماضي سجل خلالها ٩ أهداف و قدم خمسة تمريرات حاسمة لزملائه وكان احد اهم لاعبي فريق استون فيلا وقاده نحو التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل.

يذكر ان دوجلاس لويز يلعب حاليا مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا وسبق له أداء ١٥ مباراة دولية مع منتخب السليساو .

وكشف فابريزو رومانو ان ثنائي نادي اليوفنتوس المنتقل إلى نادي استون فيلا بارنكيا و صامويل ايل جونيور تم تقدير سعرها بحوالي ٢٢ مليون يورو ضمن صفقة انتقال دوجلاس لويز إلى يوفنتوس .