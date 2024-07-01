أسامة حسن: لاعيبة الزمالك كانت خايفة تلعب مبارة القمة أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أسامة حسن نجم الزمالك السابق، أنه كان مع قرار الإدارة بعدم لعب مباراة القمة أمام الأهلي.

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واضاف حسن في تصريحات مع الاعلامي مجدي عبد الغني على قناة. الشمس: الآن اقول لمجلس الزمالك إنكم كسرتونا، وعدم حضور جمهور الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا غير جيد

وأضاف: جمهور. الزمالك مستاء من لعب مباراة سيراميكا كليوباترا، والمركب اللي فيها رئيسين بتغرق، ومن أخذ قرار استكمال المباريات ليس حسين لبيب ولكن شخص آخر هو صاحب القرار ومتحكم في النادي

وتابع: .هيبة نادي الزمالك راحت بعد قرار مجلس الزمالك، وإدارة الابيض ضعيفة وكرة القدم متغيرات وهناك صفقات ولاعبين في الزمالك لابد من رحيلهم، جمهور الزمالك الوحيد اللي محافظ على قيم ومبادئ النادي

وأختتم أسامة حسن تصريحاته قائلا: لاعيبة نادي الزمالك كانت خايفة تلعب مبارة القمة أمام الأهلي،