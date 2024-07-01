عصام عبدالفتاح: تصريحاتي عن كلاتينبرج ليس لها علاقة بالأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عصام عبدالفتاح الحكم الدولي السابق، أنه لم يقصد إهانة النادي الأهلي من حديثه عن مارك كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام السابق، وأنه كان يتحدث فقط عن عدم خبرته وعدم علمه بقوانين تقنية الفيديو.

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وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأمر في حديثي لم يكن ليس له علاقه بالإنجليزي كلاتينبرج، وكنت أتحدث عن ظلم محمود عاشور الحكم، وتحديدًا في مباراة الأهلي وفاركو بالدوري".

وأضاف عصام عبدالفتاح: "قلت أن كلاتينبرج قبل وصوله لرئاسة لجنة الحكام تواصل معي وطلب الاجتماع معي ورفضت، ولكنه تحدث معي عن حالة تسلل مباراة الأهلي وفاركو وأكد لي أن اللعبة خطأ وقلت له إنن عاشور على صواب".

واستطرد: "عند وصول كلاتينبرج عقد جلسة مع لجنة الحكام في وجود سيد مراد المسؤول عن تقنية الفيديو، والغريب أنه عرض اللعبة التي تحدث معي فيها، وطلب منهم رأيهم في اللعبة وهو لا يفقه شيئ في الڨار، وهذا ما قولته ولكن لم أقل أنه كان متواجدًا أثناء المباراة".

واختتم: "معنديش مشكلة مع النادي الأهلي والإعلام يحاول دخولي في أزمات مع الأندية، وأنا على الحياد من الجميع وأنا لن أعود للتحكيم في مصر، وسمير عثمان وياسر رؤوف الأفضل لقيادة التحكيم".