حمزة الجمل: الأحداث في الكرة المصرية صعبة واحترم عامر حسين ولا بد من عذره

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حمزة الجمل المدير الفني السابق لنادي النجف العراقي، أن ما يحدث في الكرة المصرية صعب ومعقد للغاية، ولا يوجد تعجب من ما يحدث في الوقت الحالي.

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وتابع الجمل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا أتعجب ما يحدث في الكرة المصرية هذا أمر موجود منذ فترة كبيرة، وأتمنى أن ينصلح الحال".

وأضاف حمزة الجمل: "الكرة في الدوري العراقي تُدار عن طريق الشركة المسؤولة عن الليجا الإسبانية، وعامر حسين يفعل ما بوسعه وأنا أعلم مجهود هذا الرجل ولا بد من عذره".