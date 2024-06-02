شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تحذر من حساب مزيف لها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت النجمة ريهام عبد الغفور جمهورها، من حساب مزيف لها على فيس بوك، ونشرت ريهام عبد الغفور صورة للحساب المزيف، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ليس لي أى علاقة بهذه الصفحة".

وكل فترة تعبر النجمة ريهام عبد الغفور عن اشتياقها لوالدها، وتنشر صور لهما عبر حسابها على إنستجرام، و في صورة من الصوركتبت عليها وقتها "واحشتنى أوى يا حبيبى".



ريهام عبد الغفور



يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور أحد أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون، حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه خمس سنوات.

ويعد أشرف عبد الغفور أيضا من نجوم المسرح القومي ومن أبنائه المخلصين حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 نحو 35 مسرحية معظمها من الأعمال المهمة فى تاريخ المسرح القومى مثل "سليمان الحلبى" و"ليلة مصرع جيفارا" و"وطني عكا" و"النار والزيتون".

أما فى السينما فلم يكن أشرف عبد الغفور له حظ معها رغم أنه خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للسينما، فقد بدأ مشواره معها مثل أي ممثل ناشئ في أدوار صغيرة تطورت الى أدوار بطولة ثانية بعدها تقطعت الأحبال بينه وبينها وفضل العودة إلى بيته الأول وهو التليفزيون، وخلال هذه الرحلة لم تنقطع علاقته أبدا بالمسرح القومي.

وشارك في العديد من الأعمال التليفزيونية أبزرها مسلسلات، "حسابي مع الأيام" و"زهرة الجبل" و"جبل الحلال" و"دعاء الماضي" و"القاهرة والناس" و"فارس بلا جواد" و"حضرة المتهم أبي" و"يتربى في عزو" وغيرهم.

قدم مجموعة متميزة من الأفلام التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور ومنها، "الشيطان" و"رجال في المصيدة" و"صوت الحب" و"الشوارع الخلفية" و"ولا شىء يهم" والكثير من الأعمال السينمائية.