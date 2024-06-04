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أحمد السعدنى يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد السعدنى بتخرج نجله عبد الله السعدنى من المدرسة، ونشر صور تجمعه به عبر حسابه على "إنستجرام": معلقا عليها: "رجلى"، فى أحدث ظهور للسعدنى بعد وفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدنى يوم 19 أبريل الماضى.

كما نشرت ميريت السعدنى شقيقة أحمد السعدنى صورة لعبد الله من التخرج، معلقة عليها: "مبرووك حبيبى ربنا يسعدك دايماً ويفرحنا بيك…عقبال التخرج من الجامعة يارب".

يذكر أن مسلسل سره الباتع أخر أعمال أحمد السعدني الدرامية، والذى عرض في رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته حسين فهمي، ريم مصطفى، أحمد عبدالعزيز، حنان مطاوع، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار وإخراج .

السعدني ونجله عبد الله
السعدني ونجله عبد الله

 

أحمد السعدني ونجله
أحمد السعدني ونجله

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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