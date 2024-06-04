شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد السعدنى بتخرج نجله عبد الله السعدنى من المدرسة، ونشر صور تجمعه به عبر حسابه على "إنستجرام": معلقا عليها: "رجلى"، فى أحدث ظهور للسعدنى بعد وفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدنى يوم 19 أبريل الماضى.

كما نشرت ميريت السعدنى شقيقة أحمد السعدنى صورة لعبد الله من التخرج، معلقة عليها: "مبرووك حبيبى ربنا يسعدك دايماً ويفرحنا بيك…عقبال التخرج من الجامعة يارب".

يذكر أن مسلسل سره الباتع أخر أعمال أحمد السعدني الدرامية، والذى عرض في رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته حسين فهمي، ريم مصطفى، أحمد عبدالعزيز، حنان مطاوع، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف.



السعدني ونجله عبد الله