كيف ردت هنادي مهنا على تنبؤات ليلى عبد اللطيف بانفصالها عن زوجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ردت الفنانة هنادي مهنا، على تنبؤات سيدة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف بشأن ما قالته حول انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

ونشرت هنادي، آية قرآنية من سورة "الأعراف"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، واكتفت بها تعليقا عما قالته عنها، وجاء فيها: "قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون" صدق الله العظيم.

وحلت ليلى عبد اللطيف، ضيفة ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب والمذاع على قناة "Mbc مصر".

وتحدثت "ليلى" عن العديد من التوقعات الخاصة بنجوم الفن منها إمكانية عودة الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز ومشاركتهما في عمل جديد يحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

وفاجأت "ليلى" الإعلامي عمرو أديب وتنبأت بانفصال الفنانة هنادي مهنا عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح، قائلة: "انفصال هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح بشكل نهائي".