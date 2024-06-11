عمرو يوسف .. محور الشر في ولاد رزق 3

ياسر رشاد - القاهرة - عاد الفنان عمرو يوسف، بشخصية "ربيع" في فيلم ولاد رزق 3، إذ يعد محور الشر والذي يقود أشقائه لعمليات النصب والاحتيال بهدف الحصول على ملايين الجنيهات .

تستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن النجم عمرو يوسف:

عمرو نبيل رشاد يوسف، من مواليد 23 ديسمبر 1980 بالقاهرة، درس القانون في كلية الحقوق جامعة القاهرة وحصل علي ليسانس حقوق إنجليزي.

عمرو يوسف



بدأ عمرو يوسف، مشواره الفني من خلال الإعلانات عام 2002، وعمل بعدها كمذيع في قناة روتانا سينما عام 2005.

اتجه إلى التمثيل عام 2007، حين اختاره المنتج محمد فوزي للقيام بدور الصحفي "أدهم فارس" في مسلسل “الدالي” مع النجم نور الشريف.

وتوالت أدواره التليفزيونية، إلى أن بدأ مشواره بالسينما من خلال فيلم مقلب حرامية عام 2009، شارك بعدها في بطولة فيلم نور عيني (2010).



عمرو يوسف

لمع نجمعه من خلال فيلم "المواطن إكس" عام 2011 عندما قدم شخصية “كريم جورج” الذي كان نقطة تحول في مشواره الفني، وبنفس العام شارك في بطولة فيلم واحد صحيح.

قدم عمرو يوسف، دوراً مهمًا في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "نيران صديقة" 2013، وبعدها بعامين.

وفي عام 2015 قدم شخصية "ربيع" في فيلم "ولاد رزق" والذي يعد من أهم الأدوار التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، ثم تتابعت أدواره بالسينما في عام 2016 ليشارك ببطولة 3 أفلام؛ هم هيبتا: المحاضرة الأخيرة، كدبة كل يوم، والثمن.



عمرو يوسف



قدم "عمرو" مسلسل "جراند أوتيل" في رمضان 2016، ليحقق نجاحاً كبيراً ويفوز بجائزة أفضل ممثل عربي من حفل توزيع جوائز موريكس دور في لبنان، كما كان أول مسلسل مصري تعرضه منصة المشاهدة حسب الطلب نتفليكس.

ويعقبه عمرو بنجاح أكبر في رمضان 2018، من خلال مسلسله “طايع” الذي فاز عنه بعديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل ممثل عربي عن عمل درامي من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، جائزة التميز الدرامي من مهرجان دير جيست، بالإضافة لتكريمه في حفل توزيع جوائز النيل للدراما.

عاد عمرو يوسف، لتجسيد شخصية ربيع في ولاد رزق2، ليحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً كبيراً ويتخطى حاجز الـ 100 مليون جنيه، ويفوز عنه عمرو بجائزة التميز في مهرجان دير جيست.

عمرو يوسف



جوائز حصل عليها عمرو يوسف

حصد “عمرو” 4 جوائز للتميز الدرامي في مهرجان ديير جيست عن مسلسلات عد تنازلي، ظرف أسود، طايع، وفيلم ولاد رزق 2 (عودة أسود الأرض).



كما حصل على جائزة أحسن ممثل عربي من حفل توزيع جوائز موريكس دور في لبنان (الدورة 17) عن مسلسل جراند أوتيل.

عمرو يوسف

بينما فاز بجائزة أفضل ممثل عربي عن عمل درامي من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن مسلسل طايع، وجائزة كأس إنرجي (NRJ Egypt) للدراما لأفضل ممثل عن مسلسل طايع، وجائزة تكريمه في حفل توزيع جوائز النيل للدراما عام 2018.

عمرو يوسف