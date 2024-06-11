خالد النبوي على خطى عمرو دياب.. ممنوع الاقتراب أو التصوير (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - تعدى النجم خالد النبوي على مهام صحفي أثناء تصويره خلال فعاليات العرض الخاص لفيلمه الجديد "أهل الكهف"، والذي أُقيم داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

خالد النبوي

خالد النبوي على خطى الهضبة

بدأت الأزمة عندما منع خالد النبوي صحفي من تأدية عمله خلال تصويره فعاليات العرض الخاص لفيلم أهل الكهف، كما ظهر "النبوي" في حالة إنفعال ملحوظة وهو يقوم بدفع كاميرا الصحفي عنه قائلا: "أنا ممكن أستأذنك متصورنيش"، وطلب منه عدم التصوير والاقتراب، مما أثار غضب الحاضرين.

خالد النبوي

خالد النبوي

العرض الخاص لفيلم أهل الكهف



ومن بين أبرز النجوم الذين حرصوا على حضور العرض الخاص لفيلم "أهل الكهف" الفنانة ميمي جمال، إلهام شاهين، هالة سرحان، نهى صالح، رشوان توفيق، كريم فهمي وزوجته، تامر حسين، عزيز الشافعي، والمؤلف أيمن بهجت قمر، إلى جانب عمرو محمود ياسين ونجله محمود ياسين جونيور.

وحضر من أبطال الفيلم خالد النبوي، صبري فواز، هاجر أحمد، والمخرج عمرو عرفة، كما حرص الفنان الشاب نور النبوي على حضور العرض الخاص، لمساندة والده خالد النبوي بطل الفيلم.

نور وخالد النبوي

فيلم "أهل الكهف" مأخوذ عن مسرحية بنفس العنوان للكاتب الكبير توفيق الحكيم، فيما قام الكاتب أيمن بهجت قمر بكتابة معالجة سينمائية للمسرحية.

عمرو دياب

عمرو دياب يصفع معجبا

من ناحية أخرى، أثار الفنان عمرو دياب جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بعد تداول فيديو له ظهر فيه يصفع معجبا حاول التقاط صورة معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وذلك الأمر أغضب رواد السوشيال ميديا وانطلقت موجة حادة من الإنتقادات فى وجه الهضبه بعد موقفه الذي وقع كالصاعقة على الجميع دون تبرير منه على ما حدث.

عمرو دياب



اشتعلت الأزمة مع انتشار فيديو من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وأحياه عمرو دياب، وظهر في الفيديو محاولات معجب لالتقاط صورة مع عمرو دياب بعد انتهاء فقرته، ليقوم "الهضبة" بضربه بالقلم.

تداول الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا بشكل كبير مع انتقادات لعمرو دياب وانفعاله وتصرفه مع المعجب، وبدأت مطالبات له بالاعتذار عما حدث.

عمرو دياب



يشار إلى أن الفنان عمرو دياب تعرض لموجة من الانتقادات بسبب عدة مواقف متتالية كان أبرزها إهانة مصور صحفي حاول التقاط وضرب معجب على وجهه بشكل صادم.

