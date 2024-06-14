تركي آل الشيخ عن تطبيق أمريكي يقدم خدمات رقمية: "مبروك تقليد توكلنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على خبر إطلاق تطبيق في ولاية نيويورك الأمريكية يقدم خدمات رقمية، وكون السعودية هي أول من قدمت هذه الخدمات عبر تطبيق "توكلنا" منذ 4 سنوات.

وأعاد "تركي" نشر الخبر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "اليوم أعلن في ولاية نيويورك عن إطلاق تطبيق يقدم خدمات رقمية من بينها بطاقة الهوية وغيرها، هذه المميزات متوفرة للمواطنين والمقيمين في السعودية عبر تطبيق توكلنا منذ 4 سنوات، السعودية أصبحت رقمًا صعبًا في المجال التقني بدعم ومتابعة سمو سيدي قائدنا الملهم وعرب الرؤية حفظه الله، مبروك لأمريكا تقليد توكلنا".

وكشف تركي مؤخرًا عن أكبر عملية حجب للسوق السوداء في السعودية من خلال تطبيق "Webook" كونه التطبيق الذي يقوم خلاله المواطنين بالتسجيل من خلاله في محاولة للقضاء على السوق السوداء، ونشر تركي منشور عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق وعلق: "اليوم صارت أكبر عملية حجب للسوق السوداء في Webook، أكثر من 4 آلاف تذكرة ولازلنا مستمرين في الحرب على السوق السوداء، وسنطرح قريبًا العديد من المميزات ستحد منها بشكل كبير، ونتمنى منكم الشراء من المنصة المعتمدة، هدفنا رضاكم وأن تحصلوا على التذكرة بسعر مناسب".

وأعلن تركي عن التطبيق لأول مرة من خلال إحدى مسابقات "موسم الرياض" بشهر أكتوبر من العام الماضي وعلق: "موقع وي بوك قريبًا بيكون له تطبيق في موسم الرياض بيكون حجوزاته عن طريقه ومستقبلًا أشياء أخرى، يعني بالعربي لن تستطيع الاستغناء عن هذا التطبيق وسنقضي فيه على أي سوق سوداء".

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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