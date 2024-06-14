شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Blade لـ ماهرشالا علي يواجه مشكلة أخرى .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه فيلم Blade من إنتاج شركة مارفل، الذى سيقوم ببطولته النجم العالمى ماهرشالا علي عثرة أخرى في الطريق مع استبعاد المخرج يان ديمانج من العمل، وفقًا لتقرير من Variety، زعمت مصادر لديها معلومات داخلية أن ديمانج الذي أخرج Top Boy وLovecraft Country، غادر الفيلم وديًا "منذ أسابيع"، مع استمرار دورة تطوير الفيلم.

وهذا هو المخرج الثاني الذي يغادر الفيلم، حيث غادر مخرج Mogul Mowgli بسام طارق، الذي تم اختياره في الأصل لإخراج الفيلم في عام 2022، قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر لبدء التصوير.

كما أشارت مجلة Variety إلى أن كاتب السيناريو إريك بيرسون، الذي شارك في كتابة فيلم The Fantastic Four، هو أحدث كاتب يتضم لكتابة سيناريو Blade، ومنذ الإعلان عن الفيلم، عمل خمسة كتاب آخرين على الأقل على السيناريو المتغير باستمرار.

لم يؤد فقدان Blade لمخرج ثانٍ إلى تأخير إصدار الفيلم حتى الآن، حيث من المقرر حاليًا عرضه لأول مرة في 7 نوفمبر 2025.