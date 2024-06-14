"قفشة ينزل ونريح إمام".. خطة نبيل الحلفاوي للشوط الثاني لمباراة الأهلي وفاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعطى الفنان نبيل الحلفاوي تعليماته لأحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي أمام نادي فاركو في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء الشوط الأول بهدفين للنادي الأهلي مقابل هدف لنادي فاركو.

ونشر "الحلفاوي" تعليمات الشوط الثاني عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "قفشة ينزل ونريح إمام، وعبد القادر على حساب رضا والشحات ينقل يمين، وكهربا مكان موديست من باب التجهيز".

وعلق "الحلفاوي" على تشكيل النادي الأهلي قبل دقائق من المباراة وكشف عن رأيه قائلا: " كنت أفضل ألا يلعب كل من استهلكوا الفترة الماضية، بحيث يكون التشكيل كريم فؤاد، ياسر، متولي، عمر، كوكا، طاهر، كريستو، رضا، كهربا، الشحات، وفي الشوط الثاني قفشة وإن لزم الأمر ينزل إمام ومروان".

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